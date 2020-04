Bergeggi. Era stata annunciata dal sindaco Roberto Arboscello un’intensa e capillare attività di controllo da parte della Polizia Municipale tesa a prevenire e contrastare lo spostamento dei proprietari delle seconde case al mare durante il weekend della Pasqua. E così è stato. Turni straordinari, posti di blocco agli ingressi del paese, controlli mirati presso le abitazioni dei non residenti, controlli lungo la passeggiata a mare e sui sentieri. Questa l’attività svolta a partire da giovedì e protratta fino a ieri sera dalla Polizia municipale di Bergeggi.

Oltre 40 veicoli controllati in questi ultimi 2 giorni. Due le persone sanzionate per violazione del divieto di spostamenti fuori dal Comune di residenza: una persona residente a Spotorno di ritorno dalla spesa effettuata a Vado e un residente a Savona sorpreso a girare in auto a Bergeggi senza alcuna giustificazione.

di 12 Galleria fotografica Bergeggi transenna tutti gli accessi a litorale e passeggiata









“Molti gli interventi eseguiti su segnalazione di cittadini per la presenza sospetta di persone non residenti con controlli risultati negativi – racconta Arboscello – Battuti a tappeto passeggiata a mare, spiagge, sentieri interni senza nulla da rilevare.

Passato questo weekend l’attività di prevenzione sembra non fermarsi qui. L’attività si protrarrà anche nei ponti del 25 aprile e 1 maggio, mentre in questi giorni la Polizia Municipale provvederà ad incrociare i dati delle targhe delle auto in sosta con la residenza dei proprietari. Verranno inoltre passati al setaccio i filmati delle videosorveglianza presenti agli ingressi del paese per verificare eventuali arrivi anomali notturni”.

“L’enorme mole di lavoro svolta dalla nostra Polizia Municipale, che ringrazio per l’impegno e la professionalità, e da tutte le forze di polizia era necessaria, soprattutto a scopo preventivo e deterrente. Il basso numero di violazioni rilevate sta a significare che le persone hanno recepito che l’unico modo per tornare velocemente alla normalità è stare a casa e rispettare regole e divieti. Gli appelli fatti in questi giorni sono serviti. Ora non dobbiamo mollare. Proseguiremo con l’attività intensificandola nuovamente in occasione del 25 aprile programmando anche qualche controllo straordinario notturno” commenta Arboscello.