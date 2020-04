Sport e Salute anticipa 70 milioni alle Federazioni

Savona. “Anticipiamo il pagamento della seconda tranche dei contributi pubblici agli organismi sportivi perché siamo consapevoli del momento difficilissimo che vive l’attività sia di base sia di vertice”.

Il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli (nella foto) accompagna con una lettera il mandato di pagamento di 70 milioni a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate. Pagamento che arriva prima della scadenza prevista proprio in considerazione del lungo stop dovuto all’emergenza Coronavirus.

Nel rispetto dell’autonomia federale, il braccio operativo dello Stato per le discipline di base chiede a tutti la tracciabilità e la visibilità dei contributi erogati, “motivando le destinazioni di spesa, anche ai fini dell’assegnazione dei contributi integrativi del 2020”.

