Sospetto caso Covid, poste di Borghetto chiuse e sanificate

Borghetto Santo Spirito. Ufficio postale chiuso, a Borghetto Santo Spirito, per permettere la sanificazione dell’ambiente dopo la scoperta di un sospetto caso positivo di Covid-19.

Come previsto in questi casi, per prevenire la possibile diffusione del Coronavirus l’ufficio è stato subito chiuso ed è stata disposta una totale sanificazione degli ambienti, oltre a quella che già viene messa in atto regolarmente per garantire la sicurezza di personale e dipendenti.

L’intervento è stato completato nella giornata di oggi, e già domani l’ufficio tornerà regolarmente operativo.