Albenga. Continua la gara di solidarietà nei confronti della Croce Bianca di Albenga in segno di ringraziamento per l’attività svolta in questo periodo di emergenza, non solo per le prime cure dei pazienti contagiati dal virus, ma anche per tutte quelle persone che sono colpite da altre patologie.

Questa volta a fare una preziosa donazione alla pubblica assistenza è stata l’associazione “Ruote D’Epoca Riviera dei Fiori” con sede a Villanova D’Albenga. Ieri pomeriggio, il presidente Augusto Zerbone ha infatti consegnato nelle mani del presidente della Croce Bianca di Albenga “Dino” Ardoino un “rescue life”, un monitor defibrillatore portatile, importante presidio che sarà fondamentale per salvare le vite di pazienti con patologie cardiologiche o che sono andati in arresto cardiaco.

Foto 3 di 3





Il dispositivo verrà posizionato su un Fiat Ducato andando cosi a raddoppiare le ambulanze attrezzate per l’attività di rianimazione cardioligica. Essendo poi alimentato a batteria il defibrillatore con monitor può essere prelevato dall’ambulanza e trasportato nei pressi del malato senza perdere tempo – in quel caso preziosissimo – per rianimarlo.

Inoltre in questo periodo, lo strumento può essere utilizzato in un ospedale da campo oppure una tenda di pmi.

Nel consegnare il macchinario il presidente Zerbone ha ringraziato l’amico Dino per l’attività svolta dalla Croce Bianca, dalle numerose sezioni dislocate nell’entroterra, in particolare quella di Villanova d’Albenga dove ha sede Ruote D’epoca. Infine, Zerbone si augura che con questo presidio si possano salvare delle vite umane in modo che la generosità dell’associazione abbia raggiunto il suo scopo.