“Se ti trovi in difficoltà, prendi qui”: a Carcare la scatola con cibo pensata per le persone in difficoltà

Carcare. “Sono le piccole cose che a volte fanno la differenza! Se ti trovi in difficoltà, non preoccuparti, prendi qui”.

È questo il messaggio che, da qualche giorno, è comparso all’interno di un cartone – contenente generi alimentari – per le vie di Carcare.

Il promotore dell’iniziativa (rimasto anonimo) ha voluto in questo modo dare il proprio contributo alle persone in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. In paese, visto il via vai quotidiano di generi alimentari destinati alle fasce più deboli, il gesto è stato molto apprezzato, tanto che qualcuno auspica che l’idea venga replicata anche in altri comuni.