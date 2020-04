Loano. La Croce Rossa di Loano, nata negli anni Venti, è una delle più attive della provincia savonese. Prima dell’emergenza Coronavirus contava 22 volontari attivi più 4 dipendenti fissi. Oggi la squadra è di 26 persone, molte delle quali sono tornate in Croce Rossa dopo lunghi periodidi assenza.

Per questioni di sicurezza, alcuni volontari hanno smesso di operare a causa dell’età o di malattie croniche. Il presidente e il nuovo consiglio direttivo, sono stati eletti il 21 febbraio. Da subito si son trovati ad fronteggiare l’emergenza. Non erano pronti. Le scorte di materiale sanitario erano irrisorie e il personale insufficiente. Fra i primi a livello provinciale, hanno attivato il servizioH24, decidendo di allestire tutte le ambulanze per l’emergenza COVID-19.

di 67 Galleria fotografica La vita di un volontario al tempo del Covid: la Cri di Loano









I turni sono aumentati e i riposi per i dipendenti sono stati quasi annullati. I volontari, molti dei quali oggi senza lavoro o in cassa integrazione, sono passati da turni di 6 ore fino a turni di 12 o 24 ore. La sede di Loano ha anticipato le disposizioni di emergenza e sicurezza per far sentire più tutelati dipendenti e volontari, garantendo così il personale necessario.

Greta è una fotografa freelance. Ha iniziato a fotografare a 14 con l’analogica di suo nonno e non ha mai smesso. Il reportage fotografico è ciò con cui da sempre si esprime e cerca di raccontare storie. A questo link trovi le puntate del suo reportage.