Sciopero Piaggio, il Partito Comunista dei Lavoratori: “Solidarietà a chi difende il proprio diritto alla salute”

Provincia. Il Partito Comunista dei Lavoratori ( P.C.L.) esprime tutta la propria solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Piaggio che hanno scioperato “in difesa del proprio diritto alla salute”.

Spiegano dal PCL: “Rileva altresì l’arbitrarietà l’infondatezza dell’autorizzazione data dal Prefetto di Savona per la continuazione della produzione per i motori Piaggio per l’Aeronautica Militare; tale autorizzazione è incomprensibile in quanto i motori militari non sono linee necessarie per alimentazione o per prodotti sanitari, inoltre tardare la produzione di 15/20 gg, per una azienda pesantemente colpita dalla cassa integrazione, sarebbe sembrato quantomeno ragionevole.

Infine risulta che i lavoratori abbiano difficoltà nell’avere le mascherine e addirittura che le toilette non consenta un distanziamento adeguato fra le persone”.

“Ancora una volta dunque si dimostra come i diritti dei lavoratori vengano violati in nome del profitto” concludono.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA