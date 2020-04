Sbanda con l’auto e imbocca la scalinata dell’Ipercoop di Savona

Savona. E’ stato forse tradito dall’asfalto viscido il guidatore che, nella tarda mattinata di oggi, ha imboccato con la propria auto una delle scalinate che conducono all’entrata dell’Ipercoop di Savona.

Per motivi ancora da accertare, anziché percorrere in maniera corretta l’incrocio tra corso Ricci e via Vittime di Brescia, l’automobilista si è “infilato” nel varco della scalinata con la propria Fiat Panda, rimanendo ovviamente incastrato sui gradini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale ed i vigili del fuoco del distaccamento savonese, che hanno provveduto a rimuovere l’auto e riportarla sulla strada.