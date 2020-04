Savona, Processione del Venerdì Santo “online” sul sito web e su IVG

Savona. L’emergenza Covid-19 non soltanto ha reso necessario l’annullamento della Processione del Venerdì Santo ma ovviamente anche la chiusura degli Oratori delle Confraternite, veri scrigni di opere d’arte, da sempre méta di visite.

“Avremmo tanto desiderato far suonare la Campanassa per ricordare il momento – spiegano dal Priorato Generale – ma il Decreto impedisce anche un’azione simile”. E così, con gli Oratori chiusi, il Priorato Generale ha voluto incrementare il sito internet della Processione con ulteriori immagini e filmati. Un modo diverso di “fare il giro” degli Oratori durante la Settimana Santa per ammirare da vicino quelle opere d’arte lignea che sono le “Casse”.

In modo particolare, questa sera alle ore 20.30, consueto orario di inizio della Processione, sarà trasmesso sia sul sito www.processionesavona.it che sulla pagina Facebook di IVG un video di 13 minuti. Le Confraternite invitano i savonesi “a collegarsi per ‘vivere’ in modo diverso la nostra cara tradizione religiosa, meditando i Misteri e unendosi alla preghiera del Santo Padre”.