Savona, online le attività didattiche proposte dalla pinacoteca civica

Savona. La pinacoteca civica di Savona mette online le attività didattiche da fare a casa con il progetto di laboratori museali: #iorestoacasa – Impariamo a divertirci con le opere del museo, laboratori per grandi e piccini.

“Dal momento in cui sono stati chiusi i luoghi della cultura abbiamo iniziato a lavorare su un progetto, insieme alla cooperativa Solidarietà e Lavoro, volto a mantenere il rapporto con i musei per invogliare le persone a visitarli dopo la riapertura, ad intrattenere adulti e bambini con semplici lavori ispirati alle opere presenti nelle collezioni museali e ad approfondire, stimolando la curiosità, alcuni temi – afferma l’assessore comunale alla cultura Doriana Rodino -. Desidero ringraziare il personale del servizio Musei e della cooperativa che stanno lavorando alacremente a questo progetto nonostante il momento di difficoltà, così come lavora, soprattutto in modalità agile tutto il resto del personale del settore cultura”.

Sono online sul sito musa.savona.it cinque tutorial in pdf e i link alla versione animata sul canale Youtube della cooperativa SeL.

“Nel frattempo, sempre con SeL – conclude Rodino -, stiamo realizzando altri brevi video descrittivi delle nostre maggiori opere d’arte, il tutto con la collaborazione tecnica del Museo della ceramica che è già attivo online con i video #vocalidartista”.