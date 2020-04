Savona. C’erano almeno 30-40 persone questa mattina, al Prolungamento di Savona. Tanti con mascherine e guanti, intenti a passeggiare sotto il sole e, nella maggior parte dei casi, mantenendo le distanze di sicurezza. Ma, anche, seppur forse inconsapevolmente (almeno per qualcuno), violando la legge.

Foto 2 di 2



L’ordinanza sindacale del primo cittadino Ilaria Caprioglio, infatti, ha vietato l’accesso alle aree verdi comunali e agli arenili (Prolungamento compreso), ma qualcuno ha giocato un “brutto scherzo” a Comune e concittadini.

Alcuni ignoti, infatti, hanno letteralmente strappato tutti i nastri apposti per chiudere gli accessi all’area, traendo in inganno anche tutti coloro che non erano a conoscenza dell’ordinanza in questione.

E così, questa mattina, il Prolungamento savonese risultava popolato da circa una quarantina di persone (mentre altre 3 o 4 prendevano tranquillamente il sole in spiaggia) in barba ai divieti, come testimoniato anche dalla diretta di IVG.it.

Ma ad un certo punto è arrivata la polizia locale che prima ha sgombrato l’area, invitando i presenti a fare ritorno a casa, per poi “sigillare” nuovamente i varchi di accesso.