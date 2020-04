Savona, i lavoratori di Ata donano 5.000 euro all’ospedale San Paolo

Savona. I lavoratori di ATA Spa di Savona, in collaborazione con il circolo ricreativo culturale dipendenti Ata Spa Savona, hanno devoluto la somma di 5.000 euro all’ospedale San Paolo di Savona per l’acquisto di materiali vista l’emergenza Covid-19.

La metà dell’importo è destinata al reparto di Terapia Intensiva. A quello di Medicina vanno 1.500 euro, gli ultimi 1.000 a quello di Pediatria e Ostetricia.

E proprio da quest’ultimo reparto arrivano i ringraziamenti per il gesto: “A nome di tutto il personale del reparto Ostetricia dell’ospedale San Paolo di Savona – ci scrive Tania – ringrazio i lavoratori del CRAL ATA per la loro donazione così gradita in questo periodo così difficile per tutti noi, per le nostre mamme e i loro bambini”.