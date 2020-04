Savona, gabbiano reale intrappolato per tre giorni in una intercapedine: liberato dai volontari dell’Enpa

Savona. Un gabbiano reale, alla ricerca di cibo vicino ai cassonetti della spazzatura del centro commerciale Le Officine di via Stalingrado a Savona, è scivolato in una stretta e profonda intercapedine di un sottopasso rimanendovi imprigionato per giorni; il volatile è poi stato visto da un passante, che ha avvertito i volontari della Protezione Animali che, non senza fatica, sono riusciti ad estrarlo, allo stremo delle forse, dall’incomoda posizione.

Dopo una cura per rimetterlo in sesto e riportarlo in peso verrà liberato. “Non è la prima volta che un volatile cade nell’intercapedine – spiegano gli animalisti – quindi Enpa chiederà al centro commerciale di chiuderla al più presto con una rete di protezione, che eviterà anche l’accumulo di spazzatura e l’intasamento degli scarichi”.

“I soccorsi e le cure continuano malgrado l’emergenza coronavirus, che ha assottigliato il numero dei già pochi volontari, perché alcuni anziani e a maggior rischio hanno dovuto fermarsi a casa; e gli appelli dell’Enpa per avere aiuto nella cura, alimentazione e pulizia del reparto fauna selvatica di Savona continuano a trovare scarse adesioni; chi vorrà dare una mano telefoni allo 019 824735, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19” concludono.