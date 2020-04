Savona. Forte vento e alberi pericolanti e caduti: notte di super lavoro per i vigili del fuoco a Savona. Il Comando Provinciale è intervenuto in Corso Ricci per la messa in sicurezza di alcuni alberi e rami che, per via delle condizioni meteo avverse, e in particolare il forte vento, sono in parte caduti sulla sede stradale.

L intervento della Squadra 12 proveniente dalla Centrale, con il supporto dell’Autoscala 11R, ha evitato ripercussioni per la sicurezza e i l traffico.

Foto 2 di 2



Giunti sul posto, i pompieri hanno sviluppato la scala e dal cestello, in perfetta sicurezza, hanno provveduto a tagliare i rami danneggiati e a controllare tutti gli alberi presenti nella via cosi da garantire la regolare viabilità.