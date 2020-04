Savona. Sarà trasmessa domenica 19 aprile alle 19:00, sul canale streaming del Consorzio Associativo Officine Solimano di Savona, la quinta puntata di Raindogs Poetry Pills.

Appuntamento settimanale dedicata alle parole (dette, parlate, recitate) e alla poesia, intesa come la forma più affinata e affilata di utilizzo delle parole stesse, la rubrica si pone come scopo quello di “soddisfare le necessità di poesia” in questi tempi difficili, di distanziamento sociale e separazione, avendo ben presente che non si tratta di un bisogno essenziale per la sopravvivenza ma che per sopravvivere restando esseri umani c’è bisogno anche di ciò che più di tutto ci caratterizza come tali: la parola.

Gli ospiti della puntata saranno Amleto De Silva, Giannino Balbis, Valeria Bianchi Mian, Ruscio Cent’anni, Emanuele Andrea Spano e Claudio Pozzani.

La rubrica è trasmessa su Radio CAOS, il canale streaming del Consorzio Associativo Officine Solimano.