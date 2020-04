Savona. Anche ieri mattina è stato perfezionato un nuovo intervento a favore e a sostegno dei reparti dell’ospedale San Paolo di Savona, curato dall’associazione Chicchi di Riso onlus unitamente e congiuntamente ad APM Terminals.

Le donazioni – di genere alimentare – sono avvenute assieme alla collaborazione di aziende quali Noberasco, Matrunita Mediterranea, Dolomia e Daigo.

Si ricorda che è possibile effettuare altre eventuali donazioni utilizzando le coordinate IBAN: IT32A0200810602000040551905, riferite al conto corrente intestato: Associazione “Chicchi di Riso” Onlus, inserendo quale causale: SOSTEGNO EMERGENZA CORONA VIRUS”.

