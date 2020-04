Savona, Aurelia bis: il vicesindaco Arecco fa il punto sui lavori

Savona. “Come noto, a seguito dello scioglimento, il 27 giugno 2019, da parte del Tribunale di Ravenna, dell’associazione temporanea d’impresa costituita dalle imprese Cmc ed Itinera per l’esecuzione dei lavori relativi alla viabilità di accesso all’hub portuale di Savona-Variante alla SS 1 Aurelia nel tratto tra Savona ‘torrente Letimbro’ ed Albisola Superiore, Anas ha proceduto alla formale chiusura dei lavori del cantiere, con la redazione della contabilità finale delle opere e la predisposizione del relativo stato finale degli stessi. Detti elaborati si sono resi necessari per il collaudo degli interventi ad oggi eseguiti”. A ricordarlo è il vicesindaco Massimo Arecco, al fine di aggiornare la cittadinanza circa lo stato dell’arte inerente ai cantieri della cosiddetta Aurelia bis.

“Nel contempo – prosegue – A”Anas ha predisposto il bando per l’affidamento della progettazione esecutiva del completamento del lotto: tale attività sarà avviata a brev, in quanto, nei prossimi giorni, verrà stipulato il contratto con la società vincitrice dell’accordo quadro”.

“Il compartimento dell’azienda – spiega il vicesindaco – aveva comunicato nei mesi scorsi di avere esperito una gara per l’esecuzione del pronto intervento, relativamente alla manutenzione delle aree di cantiere. In data 14 febbraio 2020, l’impresa Moviter srl di Asti è risultata essere l’aggiudicataria dei lavori. In data 20 marzo 2020, eseguite le verifiche di legge, Anas ha effettuato la consegna, in via d’urgenza dei lavori”.

“L’impresa incaricata si è dunque regolarmente attivata e, ad oggi, ha effettuato, od ha in corso di esecuzione, le seguenti lavorazioni: pulizia del verde in prossimità delle recinzioni di cantiere; ripristino delle stesse nelle aree di Miramare, Schiantapetto, corso Ricci e Campo Conci; esecuzione della manutenzione ordinaria e verifica della scala d’accesso pedonale di via Turati. Infine – conclude Arecco – è stato comunicato che, da parte di Anas, è attualmente allo studio il ripristino della pista ciclabile in corso Ricci”.