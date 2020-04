Savona, all’Itis Ferraris Pancaldo il lockdown non ferma l’alternanza scuola-lavoro

Savona. Al Ferraris Pancaldo non si è fermata nemmeno l’alternanza scuola lavoro. Grazie alla sinergia tra l’istituto tecnico e l’Autorità di Sistema Portuale di Savona-Genova, gli studenti della classe 4 AN e le tre quinte dell’indirizzo nautico hanno potuto prendere parte a due incontri in videoconferenza che si sono tenuti la scorsa settimana, legati al progetto di alternanza scuola lavoro.

Leonaldo Picozzi, dell’ufficio marketing e comunicazione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, ha affrontato due temi importanti che riguardano la vita lavorativa degli allievi dell’istituto tecnico savonese: “lo sviluppo di nuovi combustibili per un trasporto marittimo sostenibile” e “l’impatto economico del COVID-19 sui porti e sull’economia mondiale”.

“La partecipazione è stata pressoché massiccia – fanno sapere dall’istituto – con grande soddisfazione sia degli stessi studenti sia della scuola. Inoltre, durante le due lezioni i ragazzi sono stati seguiti dai loro docenti, Alberto Pierri e Patrizia Cremonese”.