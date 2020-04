Pietra Ligure. Un’altra bella notizia in tema di generosità per l’emergenza Covid-19. Riportiamo la lettera di ringraziamento di una bella iniziativa di raccolta fondi a favore dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, che da oltre un mese sta donando materiale al Reparto di Terapia Intensiva.

“A circa un mese di distanza dall’inizio della Nostra raccolta fondi siamo oggi ad aggiornarvi su quanto è stato fatto; come avete potuto vedere dai vari aggiornamenti, grazie alla vostra generosità, abbiamo potuto donare quasi 12.000 euro di materiale alla Rianimazione di Pietra Ligure, ripartiti tra Presidi medici e DPI.

Foto 2 di 2



Siamo partiti con l’acquisto di un sistema di ossigenazione ad alti flussi (Humidoflo) che ha riscosso ‘grande successo’ tra i Pazienti, per la notevole tollerabilità e tra gli Operatori per la facilità di utilizzo unita ad ottimi risultati ottenuti.

Partendo poi dall’assunto che senza Operatori è inutile avere centinaia di letti di terapia intensiva (un po’ come disporre di 100 aerei, ma di soli 5 piloti…) ci siamo concentrati sulla ricerca di DPI. Nonostante la nota carenza a livello Italiano, con perseveranza ed un po’ di fortuna, abbiamo reperito oltre 1000 mascherine FFP2 ed FFP3 (quasi introvabili) di marche note e qualità comprovata a prezzo REALE di epoca PRE-COVID (merito della grande onestà e serietà del Sig. Orlando della Odibì).

Abbiamo acquistato poi tute protettive, guanti, calzari e soprattutto 20 maschere facciali complete FFP3 e tre caschi a ventilazione positiva FFP3 in grado di offrire una protezione ASSOLUTA agli operatori durante le manovre maggiormente a rischio. Il costo di questi dispositivi non è affatto trascurabile, ma risultano essere più sicuri ed efficaci delle mascherine monouso e soprattutto utilizzabili per lunghi periodi. Inoltre, cosa non da poco, questi dispositivi hanno riscontrato un enorme successo tra il Personale per il comfort durante l’utilizzo prolungato, creando molte meno lesioni e migliorandone la tollerabilità delle lunghe ore di turno.

La Vostra generosità, è stata NOTEVOLE e giunta da ogni parte. Vogliamo ricordare tra i tanti la ditta Infineum di Vado Ligure, che su diretta richiesta di aiuto in un momento di difficoltà, ha versato nel giro di 2 giorni una cifra ragguardevole, pur avendo già dato molto all’Asl2 in precedenza; il Sig. Markus Lutzel dalla Germania che spontaneamente ha omaggiato il reparto ringraziandolo per le cure prestate alla consorte durante un ricovero di ben 3 anni fa e ancora molti (Eroi) Anonimi che hanno elargito somme consistenti; siete stati MOLTI e TUTTI SPECIALI….

La generosità di TUTTI VOI ha contribuito IN CONCRETO all’assistenza ai Pazienti del Reparto.

I risultati, nonostante le difficoltà si vedono. I Pazienti sono stati dimessi nella quasi totalità ed alcuni di loro sono già rientrati presso le proprie Famiglie. Nessuno tra i ricoverati, fortunatamente, ha perso la vita.

Tutto questo rappresenta non solo un successo per il nosocomio Pietrese, ma soprattutto per tutta la Comunità.

Purtroppo l’emergenza NON è conclusa. Anche se in numero ridotto, i ricoveri continuano ed il futuro è quantomai incerto.

Vi chiediamo di non far mancare il Vostro prezioso contributo e di continuare ad essere al nostro fianco.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche tutti coloro (Ristoratori, Negozianti o ‘semplici’ Cittadini) che in questo periodo hanno supportato l’attività del Reparto regalando pranzi, colazioni e spuntini notturni.

Un grazie anche a Christian Guglielmi di Loano per le sue ‘visiere artigianali’, alla Cooperativa Agricola di Finalpia per il materiale donato e la Croce Rossa Italiana sia come Comitato di Magliolo che nella Persona di Maria Luisa Anelli, per l’essenziale e continuo supporto.

Grazie di cuore, insieme andrà tutto bene!”