Sanità, Bruno (Europa Verde): “A fine emergenza una commissione di indagine del Consiglio regionale”

Savona. “Oggi è la giornata dell’infortunio sul lavoro e a noi di Europa Verde è venuto in mente di provare a ragionare sul personale sanitario e assistenziale, che sta lavorando duramente in questo periodo e che ha anche subito perdite gravi e pesanti”. A parlare, in una nota, è il portavoce savonese di “Europa Verde Liguria” Danilo Bruno.

“Noi Verdi – spiega Bruno – vogliamo esprimere la nostra vicinanza a tutto il personale impegnato e ai loro parenti ma soprattutto vorremmo chiedere se eventuali infortuni ed in alcuni casi le morti non siano da considerare come incidenti sul lavoro? Conseguentemente perche’ sono successi? La domanda ovviamente investe tutta Italia in un momento di estrema difficoltà per cui noi di Europa Verde Liguria vorremmo proporre nella nostra Regione dopo lo stato di emergenza una commissione di indagine del Consiglio Regionale, che affronti le procedure, le attività e tutto ciò che è stato fatto o non fatto in tempi utili in questo periodo di epidemia”.

“Si tratta di uno strumento, che dovrebbe raccogliere dati e notizie affinche’ la Liguria possa eventualmente affrontare nuove epidemie senza trovarsi impreparata o peggio con un sistema sanitario allo sfascio e retto solo dalla forza e dalla determinazione degli operatori e delle operatrici e una giunta regionale diretta da un Presidente,che passa le giornate ad attaccare il Governo, a parlare, firmare ordinanze incomprensibili e a polemizzare con l’opposizione insieme al suo capogruppo Vaccarezza” conclude Bruno.

