San Martino escluso dalla sperimentazione Remdesivir, la rabbia di Toti: “Siamo esterrefatti”

Regione. “È una scelta che ci lascia esterrefatti quella di escludere il Policlinico San Martino, uno dei primi ospedali d’Italia e la cui Clinica Universitaria di Malattie Infettive era già impegnata nella sperimentazione del Remdesivir, dall’utilizzo di questo farmaco secondo le nuove regole dell’Aifa”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alla scelta effettuata da Aifa e dall’azienda farmaceutica di escludere il Policlinico San Martino dalla partecipazione al programma di ‘uso expanded access’ del Remdesivir sui pazienti positivi al coronavirus. Ieri l’assessore Viale ha scritto ad Aifa per chiedere che la Liguria venga inserita nel programma.

“Mentre in alcune regioni sono stati scelti addirittura due siti di sperimentazione, alla Liguria, alla sua Università e al suo principale ospedale è stata negata questa possibilità. Abbiamo chiesto ad Aifa di conoscere i criteri di tale scelta, perché, scorrendo l’elenco delle strutture accreditate, senza voler sminuire nessuno, riteniamo che il Policlinico San Martino abbia tutte le carte in regola per far parte dei primi dieci ospedali d’Italia individuati per la sperimentazione. Sosteniamo la protesta dei nostri medici specialisti e ci auguriamo che dietro tutto questo non vi sia una scelta politica difficilmente spiegabile ai cittadini sella Liguria”.

“Non stupisce – aggiunge il governatore – che Pd si schieri contro medici, scienziati, cittadini dei liguri per difendere scelte discutibili: mi sarei aspettato, e credo anche i liguri, di averli almeno questa volta dalla nostra parte”, conclude Toti.

Ma dopo l’attacco di ieri da parte proprio del Pd, oggi è arrivata la replica in merito del capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Alice Salvatore: “Per quanto riguarda la sperimentazione del Remdesivir, il Ministero ha già spiegato che è l’azienda a stabilire dove e quanto erogare il farmaco in uso compassionevole e a scegliere altresì i centri per gli studi. Peraltro, la quantità di medicinale esistente è a oggi limitata. Toti eviti di trasformare anche questioni serie come questa in propaganda elettorale: il suo intervento in merito ci è parso francamente stucchevole e diseducativo”.