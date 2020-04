Ripresa campionati dilettantistici: altra fumata nera

“Attendiamo il nuovo protocollo, fiduciosi e con impazienza” ha dichiarato il Presidente della LND Cosimo Sibilia al termine del vertice con il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e le componenti della FIGC.

“Il Governo ha preso del tempo per decidere in ragione del volume così elevato della nostra attività – ha spiegato Sibilia – Il Ministro si è impegnato ad approfondire la questione del calcio di base con la FMSI. Auspico, nell’interesse generale, di ricevere al più presto un’indicazione definitiva su un nuovo protocollo da adottare”.

Sibilia, che è anche vicepresidente Figc, ha confermato che nel professionismo calcistico si sta lavorando ormai per riprendere e chiudere regolarmente il campionato: “La Serie A deve ricominciare a giocare anche perché deve produrre dal punto di vista del prodotto, quindi vendere e aiutare l’economia. Cominciare ad inizio giugno? È un’ipotesi vicino alla realtà. Secondo me – ha concluso Sibilia – la Serie A nel momento in cui fa un documento unanime non chiede solo la data d’inizio degli allenamenti, ma anche quando si ricomincia a giocare. 4, 11, 18 vanno bene per la ripresa degli allenamenti, ma la questione determinante è quando cominciare a scendere in campo. Da parte mia, fin quando ci sarà anche l’ultima possibilità di giocare, cercherò di perseguirla”.