Coronavirus, Rifondazione Comunista: “Commissariamo la sanità ligure”

Liguria. “Invitiamo le forze politiche e sociali, nonché singoli cittadini ad avviare insieme una campagna a sostegno della sanità pubblica e per il commissariamento della sanità ligure che, sotto la guida di Toti e Viale, è ogni giorno di più allo sbando”. L’appello arriva da Rifondazione Comunista Liguria.

“Il Covid19 sta mettendo in luce, dopo anni di oblio, l’assoluta importanza della sanità pubblica e la necessità che la stessa sia omogenea su tutto il territorio nazionale – recita la nota – La diffusione del virus, a fianco dello straordinario sforzo di medici, infermieri e paramedici, sta mettendo anche in luce pesanti responsabilità politiche. Il caso della Lombardia è forse quello più emblematico, ma anche in Liguria l’impatto del Covid19 ha mostrato clamorose inefficienze”.

“Giovanni Toti e la sua vice Sonia Viale – proseguono – dopo aver indebolito la sanità pubblica (basti pensare al ‘processo di privatizzazione’ in corso per ben tre ospedali liguri di Albenga, Cairo Montenotte e Bordighera) stanno affrontando la pandemia come una grossa campagna elettorale. Dalla distribuzione delle mascherine alle comunicazioni via social, tutto è atto non al contenimento del virus, ma ad un’esplosione di consensi per l’attuale Giunta regionale; non a caso Toti propone di voler votare a luglio per provata a capitalizzare la sua continua propaganda”.

“Nel frattempo Alisa si è dimostrata una struttura dannosa e inefficace: scarseggiano i tamponi, aumentano i contagi, i posti letto sono insufficienti, le mascherine sono state distribuite a spot, le lavoratrici e i lavoratori della sanità sono abbandonati a loro stessi così come i medici di base, i pazienti e le RSA, che vedono aumentare ogni giorno di più contagi e decessi” concludono.