Ricordo di Franco Lauro: “Un grande giornalista e un amico dei Dilettanti”

Il mondo dello sport e la Lega Nazionale Dilettanti piangono la scomparsa improvvisa di Franco Lauro. Il popolare giornalista sportivo e volto noto della Rai, 58 anni, è stato colto da infarto nella sua abitazione romana.

“Sono profondamente colpito dalla morte di Franco Lauro, un grande professionista ma soprattutto un amico, non solo mio personale ma anche del calcio dilettantistico – ha commentato così la drammatica notizia il presidente Cosimo Sibilia, interpretando anche il pensiero del Consiglio Direttivo della LND -. In questo momento così difficile per il Paese e per lo sport, in uno dei suoi ultimi interventi, non aveva fatto mancare il suo sostegno al nostro movimento, ricordandone la sua straordinaria importanza per tutto il calcio italiano. A nome mio e dell’intera Lega Nazionale Dilettanti giunga un commosso abbraccio alla famiglia ed alla redazione di RaiSport”.