Remdesevir, furia Vaccarezza: “Primi a utilizzarlo e ora esclusi, sono allibito”

Regione. “Il San Martino di Genova per primo ha usato il Remdesivir come uso compassionevole, ossia l’uso di un farmaco per una malattia (patologia) che non ha alternative terapeutiche. Ebbene, è di ieri la notizia dell’esclusione del nosocomio genovese dai protocolli di cura”.

Lo ha dichiarato il consigliere regionale di “Cambiamo” Angelo Vaccarezza, che ha proseguito: “In fisica non importa quale scuola uno abbia frequentato o con chi sia imparentato. Conta quello che uno fa’. Lo ha detto Stephen Hawking. Queste parole dovrebbero essere valide sempre. Ma, quanto accaduto ieri dimostra però il contrario.

“Tutti conosciamo bene la storia e il ruolo del farmaco Remdesivir nella lotta al Covid19. È stato un raggio di luce, uno squarcio nel buio della tragedia che ha colpito tutto il mondo. Il San Martino per primo ha usato il Remdesivir come uso compassionevole. Ora l’ospedale non potra piu’ utilizzarlo. Sono allibito”.

“La Liguria ha una macchina dei soccorsi eccezionale, un Sistema Sanitario che, da Ventimiglia ad Ortonovo, ha reagito ad un’emergenza mai vista. Un esercito di risorse umane con indosso un camice che senza soluzione di continuità ha lavorato per settimane, tanto da meritare un premio economico da parte della Regione”.

“L’ospedale San Martino, fra le strutture sanitarie, e’ fra le prime 5 in Italia per competenza e preparazione; il suo reparto di malattie infettive è uno dei più all’avanguardia e che per primo ha sperimentato il Remdesivir, per primo ha acceso una speranza che avrebbe travalicato negli effetti i confini territoriali”.

“Abbiamo assistito all’esautoramento della Regione, ente che prima era competente, per decidere chi si poteva occupare della sperimentazione del farmaco, per l’accentramento di questa decisione a livello romano. E oggi l’Aifa decide diversamente utilizzando criteri che risultano francamente incomprensibili”.

“Non capisco le ragioni per cui un grande ospedale, che vanta eccellenza, competenza, preparazione (tutto questo non è solo sulla carta ma dimostrato concretamente e non solo nelle ultime settimane), venga cassato nell’elenco dei siti di sperimentazione, mentre in alcune regioni ne sono stati assegnati due.

“Come si dice colloquialmente, oggi le chiacchiere stanno a zero, e anche la politica. È stata tolta un’opportunità di cura ai pazienti della nostra regione, da chi lo sapete anche voi, perché lo prima o poi lo scopriremo. Questa la sola, desolante sostanza”, ha concluso Vaccarezza.