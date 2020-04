Regionali 2020, Vaccarezza (Cambiamo): “Cresce l’apprezzamento per il progetto politico di Toti”

Regione. “Iniziamo un’altra settimana complessa, domani sarà il giorno del primo consiglio Regionale votante in Smart Working. La politica partitica è stata intelligentemente lasciata da parte per dare spazio ad argomenti più contingenti”. A parlare, in una nota, è il consigliere regionale del gruppo “Cambiamo!” Angelo Vaccarezza.

“Tuttavia, la buona amministrazione, i comportamenti responsabili adottati da chi governa la regione oggi si contano sul gradimento della popolazione – spiega Vaccarezza -. I dati odierni sono semplicemente una ulteriore conferma: il progetto politico che Giovanni Toti ha iniziato mesi fa, fa parte di un disegno concreto, fondato sul lavoro di squadra e sull’attenzione costante alle esigenze del territorio. I sondaggi Swg effettuati nei giorni scorsi sono la prova di quanto scritto: il centrodestra sale al 56% con un grado di fiducia nei confronti del Governatore del 75%”. Notevolissimo il salto della Lista ‘Toti Presidente’ dal 17 % del mese scorso a oltre il 20,5 % dell’ultimo rilevamento”.

“È vero, i sondaggi vanno presi ‘con le pinze’ ma il trend è chiaro e non può che rendermi contento: e’ fortissimo l’apprezzamento per Giovanni Toti e questo significa una cosa sola: il lavoro responsabile viene riconosciuto. Qualche mese fa ho compiuto una scelta dolorosa: quella di concludere un percorso politico durato più di venticinque anni. Non è stato facile, ma ero convinto della mia scelta ieri ed oggi è evidente che moltissimi Liguri la pensavano e la pensano come me. Giovanni Toti ha avuto il merito di creare un squadra coesa con un obbiettivo chiaro: il bene della Liguria! Esisteva la necessità di un soggetto politico che desse una risposta, non più procrastinabile al mondo dei moderati che guardano al centro destra, ed era evidente, e non solo a me, che a capo di quel progetto non ci potesse essere che un uomo: Giovanni Toti. Il vero comandante, si vede con il mare grosso, perché con il bel tempo siamo tutti capitani” conclude il consigliere regionale.