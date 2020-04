“Raindogs Poetry Pills”: terza puntata della rubrica delle Officine Solimano

Savona. Sarà trasmessa domenica 5 aprile a partire dalle ore 19 sul canale streaming del Consorzio Associativo Officine Solimano la terza puntata di “Raindogs Poetry Pills – Pillole per curare le necessità di poesia”. Nata assieme al canale la rubrica settimanale ha già ospitato nelle puntate precedenti autori e poeti provenienti da tutta Italia tra i quali Carlo Molinaro, Alberto Calandriello, Bruno Rullo, Laura Di Marco e Fabrizio Raccis.

Gli ospiti della terza puntata saranno la poetessa e direttrice editoriale di Atelier Digitale Eleonora Rimolo, la poetessa serbocroata Deborah Žerovnik da Belluno, il poeta e performer Andrea Doro, Charlie D. Nan, la scrittrice chietina Filomena Grasso e la scrittrice, docente e truccatrice teatrale savonese Marzia Pistacchio.

Ideata e realizzata da Francesco Vico, già organizzatore delle serate poetiche del circolo Raindogs di Savona “Raindogs Poetry Night” dal 2007 al 2018 e a sua volta autore ed ex editore con Matisklo Edizioni, “Raindogs Poetry Pills” è una rubrica pensata per soddisfare tra le altre necessità diffuse in questo periodo di isolamento sociale anche quella magari meno impellente ma altrettanto importante di poesia, intesa come il modo più affinato e affilato di raccontare tramite le parole la realtà che ci sta attorno e di cui facciamo tutti parte.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulle pagine Facebook e Instagram di “Raindogs Poetry Pills”. La rubrica è trasmessa all’indirizzo web www.vimeo.com/user109625257.