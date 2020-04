Quiliano, la minoranza sostiene: “Nessun ascolto da parte del sindaco”

Quiliano. “Come al solito nessun ascolto da parte del sindaco alle osservazioni e ai rilievi della minoranza di Quiliano Domani nell’interrogazione del 28 aprile”. A sostenerlo lo stesso gruppo consigliare quilianese.

“Non avremmo mai voluto scrivere questo comunicato, avremmo preferito un ripensamento della giunta e una presa d’atto da parte dell’amministrazione di aver approvato una deliberazione in modo avventato, avremmo gradito un cambio di rotta, invero necessario, un atteggiamento diverso e nuovo, di disponibilità ad un confronto sereno e costruttivo sul progetto relativo alla comunicazione recentemente inaugurato” continuano dal gruppo di minoranza.

“Ma non è stato possibile e alla luce delle imbarazzate e imbarazzanti risposte fornite dal sindaco alla nostra interrogazione, nella seduta comunale del 28 aprile, manteniamo il più netto dissenso nei riguardi del progetto di promozione territoriale e piattaforma multimediale” riprendono.

“Non è certo una contrarietà aprioristica riguardo ad un sistema di promozione territoriale e di comunicazione che si sviluppi via web o con altri canali multimediali! La disapprovazione del progetto è un dovere connesso al ruolo di consiglieri comunali e alla funzione che le regole della democrazia ci conferiscono ovvero di ‘controllo’ sull’operato dell’amministrazione, di ‘verifica’ su come vengono utilizzate le risorse economiche e di ‘vigilanza’ nell’interesse del bene comune” aggiungono.

“Non possiamo allora non denunciare come il percorso intrapreso dalla giunta e, soprattutto, le scelte operate, siano discutibili nella sostanza e nella forma, antieconomiche e poco trasparenti e, inoltre, è fin da ora di tutta evidenza la strumentalizzazione della testata giornalistica a fini propagandistici”.

“Sono almeno tre sono gli aspetti che riteniamo a dir poco imbarazzanti – specifica il gruppo consigliare di Quiliano Domani -Imbarazzante. Da quanto si evince dagli atti, e dalle dichiarazioni cit. blog Trucioli anno VIII numero 31 giovedì 16 aprile 2020, il progetto è stato fatto ‘su misura da Impronte Digitali con la collaborazione dell’amministrazione di Quiliano’ e ancora, ‘il progetto è volto a valorizzare il territorio, le sue eccellenze e l’attività della stessa Giunta Comunale'”.

“Dopo essere venuti a conoscenza del progetto (di cui il sindaco di cui peraltro non ci ha mai messo al corrente), tramite la comunicazione della avvenuta delibera della giunta, abbiamo chiesto l’accesso agli atti per meglio capire di cosa si trattasse.

L’amministrazione di Quiliano, come riportato da Trucioli, elabora insieme a Mario Muda, cioè insieme al giornalista che ha condotto con evidenza la campagna elettorale del sindaco Isetta (vedi intervista del 21 maggio 2019 in campagna elettorale presso la sala consiliare in una serata di presentazione della lista alla cittadinanza), un progetto di Editoria che vuole valorizzare sia il territorio che l’attività della giunta comunale” concludono.