Progetto Quarantena Tour, uno streaming in prima linea

Savona. In questi tempi di isolamento termico per via del Covid-19, la band savonese Lady Lazarus, composta da Marcello Stefanello e Gabriele Santucci insieme a Lorenza Saettone, ha pensato di alleggerire con cultura le giornate di tutti, dando spazio sia agli artisti che non possono più organizzare i loro concerti sia agli utenti che potranno godersi nella sicurezza di casa propria questa iniziativa, rimanendo in contatto con i loro artisti preferiti.

Proposta ideata dai due famosi cantautori liguri, Max Manfredi e Federico Sirianni, composta da una serie di concerti in streaming su Facebook e Twitch, dove parteciperanno anche musicisti e cantautori conosciuti di stampo nazionale e internazionale.

Tutto ha avuto inizio in quella stanza dove la band sta collaborando per il nuovo disco del cantautore genovese Max Manfredi; dove tra battute e risate è nata questa oggi più che mai importante iniziativa che ha come scopo il divertimento, la cultura, ma anche lo stare vicino agli artisti e a tutte le persone colpite da questa emergenza.

I guadagni della prima live sono andati in beneficenza per aiutare i camici bianchi e lo Stato italiano in questa situazione che ha messo in ginocchio il mondo intero, mentre nelle prossime live il 50% delle donazioni verrà ogni volta devoluto in beneficenza al nostro sistema sanitario nazionale.

La band, insieme a Manfredi e Sirianni, ha anche lanciato su Facebook la pagina e il gruppo Quarantena Tour, dove gli iscritti aumentano ogni giorno di più per stare vicini ai loro artisti ed essere sempre più informati riguardo alle performance live.