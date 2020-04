Preparazione atletica e ginnastica con la Rari Nantes Savona: il programma delle lezioni

Savona. Continua con grande successo l’iniziativa della Rari Nantes Savona di organizzare via web dei corsi di ginnastica e di preparazione fisica avanzata per restare sempre vicini, anche se a distanza, in questo difficile momento.

In tantissimi si sono collegati e continuano a collegarsi con la pagina Facebook della Rari Nantes Savona per seguire le lezioni ed ancora di più sono stati quelli che hanno consultato l’archivio per consultare le lezioni in differita. Visto il grande interesse suscitato l’iniziativa prosegue. Da segnalare che venerdì 1 maggio, essendo giorno festivo, la lezione non si terrà.

Riepiloghiamo, quindi, il programma degli allenamenti per la prossima settimana:

lunedì 27 aprile dalle ore 15 alle ore 16

preparazione atletica avanzata con Linda Cerruti, campionessa di nuoto sincronizzato e capitana della prima squadra della Rari Nantes Savona;

mercoledì 29 aprile dalle ore 15 alle ore 16

ginnastica soft con Matteo De Paoli (nella foto), istruttore della Rari Nantes Savona.

Giovedì 30 aprile verrà comunicato il programma degli allenamenti per la settimana dal 4 al 9 maggio.