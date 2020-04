Ponte Genova, l’orgoglio del sindaco dei poliziotti: “Dobbiamo essere consci delle nostre potenzialità”

Regione. “Renzo Piano: ‘Un miracolo? No, è quello che si può fare sempre’. Vorremo prendere spunto dal commento del famoso architetto in occasione del varo dell’ultimo impalcato. Questa è l’Italia! Non deve essere una novità e tantomeno una sorpresa ciò che sta avvenendo sotto i nostri occhi in quel di Genova”. A parlare, in una nota, è la segreteria regionale del sindacato dei lavoratori di Polizia.

“Dobbiamo essere ben consci delle nostre potenzialità perché di occasioni, per essere orgogliosi, ce ne sono davvero tante. Le vittime di quel terribile giorno saranno così ricordate con un tributo che porterà il loro nome, un epitaffio per l’eternità! L’Italia è anche quella dei sanitari, oggi assurti ad esempio per l’abnegazione con cui stanno affrontando questo nemico invisibile. L’Italia è anche quella dei poliziotti, dei tanti rappresentanti delle Forze di polizia che, come è accaduto a Napoli, hanno sacrificato la loro vita per donare al Paese il loro contributo e renderlo migliore”.

“L’orgoglio dell’Italia è fatto di carne ed ossa, uniformi, camici e tute che indossano il tricolore e davanti ai quali deve cedere ogni sterile conflittualità politica che non fa altro che stonare nella sinfonia di queste persone che ci rendono fieri, davanti al mondo intero, di essere italiani!”

