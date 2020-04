Polisportiva Quiliano, procede con successo la raccolta di beni per i cittadini bisognosi

Quiliano. Si sta svolgendo con successo la raccolta di beni lanciata dalla Polisportiva Quiliano: numerose le adesioni da parte del locale mondo dello sport e non solo. Le donazioni hanno permesso di consegnare duecento borse di generi alimentari, prodotti per la casa e personali, cancelleria, libri e giocattoli per i cittadini più bisognosi.

“Un ringraziamento speciale – afferma con soddisfazione Vilma Calvini, che si è occupata in prima persona della raccolta – alle associazioni della Polisportiva Quiliano, bike, calcio, ginnastica ritmica, karate, volley e cavalli Aequilian, ai loro atleti e famiglie agli istruttori, ai tanti quilianesi e non, all’Associazione Valleggia Superiore per le loro donazioni. E si continua: aiutiamo ancora chi ha bisogno, noi ci siamo”.