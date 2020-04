Poesia di aprile

Ciao curiosi,

Per questa settimana delego i miei pensieri ad un poeta che mi piace molto e che, soprattutto in questi giorni, ci tengo a citare.

Teniamoci stretti che c’è vento forte

teniamoci stretti che c’è vento forte

teniamoci stretti che c’è vento forte

che ci porta via

teniamoci stretti facciamoci stretti

bellezza mia

abbracciamoci coi bracci

aggambiamoci con le gambe

addentiamoci

annodiamo i nostri capelli ai nostri capelli

incastriamoci le dita dei piedi

diamoci le mani

guardiamoci senza mai dimenticarci di guardarci

dentro gli occhi

c’è un vento così forte

che ci porta via

teniamoci stretti che c’è vento forte

ancoriàmoci

l’una all’altro

l’altro all’una

finché non calma

e se non calma

perché potrebbe non calmare – bada – potrebbe

se ci molliamo

saremo scaraventati via lontano

sarà poi difficile trovarci

forse impossibile

dimenticheremo le nostre voci

le nostre facce

dimenticheremo ciò che ci piaceva dirci e farci

dunque

teniamoci stretti

che c’è vento forte

bellezza mia

ti tengo stretta

mia unica bellezza

che tu mi tieni

ed io sia maledetto

sia maledetto io, non dio

se mollo questa presa di salvezza

Guido Catalano

(https://www.guidocatalano.it/?p=1087)

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

Se ti piace almeno una di queste cose, prenditi una pausa insieme a noi: clicca qui per leggere tutti gli articoli