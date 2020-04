Pietra Ligure. Con il nuovo decreto governativo dal 4 maggio, riapre il parco natura di ‘Asinolla’ a Pietra Ligure.

“I nostri amici animali hanno sentito troppo la mancanza di bambini e persone – affermano dalla direzione della struttura pietrese -. Lo staff si è messo al lavoro per preparare e attrezzare l’area del parco natura all’insegna della massima sicurezza sanitaria e secondo le misure da far rispettare ai visitatori”.

Oltre agli interventi di igienizzazione, massimo rispetto delle disposizioni comunali, regionali e nazionali: “Abbiamo predisposto delle location per prenotare un tavolo per tornare a fare pic-nic, con la possibilità di consegna da parte dei locali take away (aperitivi, pranzi, ecc…) – continuano -. Sarà possibile prenotare un telo o un’amaca per godervi l’aria aperta e nel caso anche uno dei nostri barbecue. I nostri orari per il mese di maggio saranno dalle 11 alle 18 e sabato e domenica dalle 10 alle 19. Per avere un tavolo in orario serale basta prenotare. Potrete passare una giornata di nuovo a contatto con la natura e con un paesaggio mozzafiato”.

“Quanti lo vorranno potranno anche studiare o leggere un libro, oppure fare una escursione – concludono – Naturalmente non mancheranno le attività con gli amici animali, asini e cavalli e altro ancora, tutto nel rispetto delle distanze. Vi aspettiamo, mai come ora l’offerta del parco natura pietrese potrà regalare forti emozioni dopo un lungo periodo di quarantena: all’aria aperta, contatto natura, panorami e relax in collina”.