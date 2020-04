Pietra Ligure, i servizi dell’associazione Libelle: “A contatto con la natura per uno sviluppo sano dei bambini”

Pietra Ligure. “Libelle” è un’associazione culturale che opera in Liguria, nella provincia di Savona, con sede a Pietra Ligure.

Il target sono le famiglie, con particolare attenzione alla fascia 2-6 anni. Ne fanno parte educatori, guide ambientali, pedagogisti e psicologi dell’età evolutiva, i quali hanno visto nel riavvicinamento alla natura una necessità ed un beneficio per uno sviluppo sano dei bambini. Il tutto si svolge all’interno di una cornice pedagogica che mette al centro l’individualità del bambino e le necessità ed i bisogni di ogni adulto.

“Negli anni abbiamo attivato progetti che hanno permesso a tante famiglie di poter trascorrere tempi lenti in natura con i propri figli all’insegna della consapevolezza nella gestione delle relazioni adulto-bambino – spiegano dall’associazione -. Potrete trovare tutti i nostri progetti sul sito www.associazionelibelle.it“.

“Calling Libelle è un servizio gratuito di sostegno alle famiglie in difficoltà, ai tanti genitori che si trovano in questo momento a dover fronteggiare relazioni difficili con i propri figli e partner. I tempi lunghi che stiamo sperimentando nelle nostre vite, le relazioni che si fanno più vicine, le riflessioni che scaturiscono da uno stato d’incertezza, cosa possiamo fare per non subire tale condizione e il punto di vista dei bimbi e delle bimbe ‘dentro’ le case” affermano.

L’associazione è operativa dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 19.00; tel. 328.7133506; mail info@associazionelibelle.it; fb: Libelle pietra ligure; www.associazionelibelle.it.

“Una pedagogista e una psicologa sono qui per ascoltarti. Vorremmo dirvi che ci siamo, la distanza è solo un numero” concludono.