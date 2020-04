Pietra, l’8 maggio consiglio comunale sull’ex Mios del Santa Corona

Pietra Ligure. “Venerdì 8 maggio, come richiesto dalla minoranza, sarà convocato il consiglio comunale dedicato alla riapertura del padiglione ex Mios dell’ospedale Santa Corona e alla trattazione di argomenti strettamente connessi con l’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Lo annuncia il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi.

“Tralasciando le considerazioni sulla mia persona che evito di commentare, a proposito della querelle mediatica degli ultimi giorni, mi stanno a cuore alcune precisazioni. I consiglieri Carrara e Rozzi hanno travisato e strumentalizzato ad arte il senso delle mie parole – prosegue il primo cittadino pietrese – Ho sempre rispettato la minoranza e non può essere diversamente visto che ne sono stato rappresentante in Consiglio comunale dal 2001 al 2004 e, in tempi recenti, in Consiglio regionale dal 2015 al 2019. Per otto anni ho sperimentato che cosa vuol dire non essere ascoltato e rispettato dalla maggioranza. Questa duplice esperienza è stata per me preziosa e formativa e sono il primo a rispettare il ruolo della minoranza e a riconoscerne l’apporto costruttivo nella costruzione del bene comune”.

“Entrando nel merito della questione – continua – ho trovato strano che, richiedendo la convocazione di un consiglio comunale, si imputasse a me la non difesa del Santa Corona quando, invece, è il governo di Regione Liguria, formato da amministratori degli stessi colori politici della minoranza che siede in consiglio comunale, che sta sistematicamente impoverendo e depotenziando da ormai 5 anni il nosocomio pietrese. La storia di questi ultimi anni parla per me e parla per loro. Mi aspetto che la minoranza, in sede di discussione e votazione degli atti, prenda una precisa e definita posizione in favore del Santa Corona e, di conseguenza, una netta distanza dall’operato di Regione Liguria”, conclude il sindaco.