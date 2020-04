Picchia la moglie durante una lite: 40enne arrestato dai carabinieri a Laigueglia

Laiguglia. Questa notte a Laigueglia i carabinieri della stazione locale e quelli di Cisano Sul Neva, in collaborazione con la Radiomobile di Alassio, hanno arrestato un cittadino di origini senegalesi di 40 anni responsabile di maltrattamenti aggravati, percosse e lesioni nei confronti della moglie convivente, una 45enne italiana.

I fatti si sono svolti nell’abitazione della coppia, situata nel centro storico di Laigueglia, alla presenza del figlio minorenne. La lite, iniziata all’improvviso e per motivi attualmente al vaglio dei carabinieri, ha allarmato i vicini di casa della coppia, che hanno immediatamente avvertito il 112. I militari sono arrivati sul posto insieme ai volontari della Croce Bianca di Alassio. Viste le condizioni della donna, che presentava vistose ferite e lesioni in diverse parti del corpo, è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Pietra Ligure dove ore si trova in osservazione.

L’uomo invece è stato accompagnato in caserma, prima a Laigueglia e poi ad Alassio, dove è stato definitivamente identificato e arrestato. Questa mattina, su disposizione del pubblico ministero di turno, l’uomo è stato portato nel carcere di Imperia.

Le indagini sono tutt’ora in corso e mirano a stabilire altri aspetti riguardanti il passato della coppia, più precisamente se la donna sia stata o meno vittima di maltrattamenti o azioni aggressive da parte del marito.