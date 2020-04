Pesca ludica, Michelucci (Italia Viva): “Tesserini troppo cari, agevolare i bambini sotto i 14 anni”

Regione. “L’apertura alla pesca ludica è una delle attività promosse dalla giunta Toti in questo inizio della fase 2. Un’ attività pratica da molti cittadini e spesso da più membri del solito nucleo familiare”. A parlare, in una nota, è il consigliere regionale di “Italia Viva” Juri Michelucci.

“In questa fase difficile – spiega Michelucci – ritengo necessario incentivare questo tipo di attività per le famiglie riducendo il costo dei tesserini, con prezzi agevolati per bambini, ragazzi e famiglie. Oggi i tesserini ammontano a circa 45-50 euro cadauno, un prezzo troppo oneroso per famiglie con uno o più praticanti. Serve pensare anche ad agevolazioni per bambini sotto i 14 anni e per i pensionati a basso reddito”.

“A tal proposito ho chiesto alla giunta Toti di attivarsi per una riduzione dei costi e oppure il rinvio fino a fine anno per il pagamento dei tesserini. Questo a mio parere andrebbe incontro al momento di difficoltà economica darebbe un po’ di sollievo a chi pratica questo hobby” conclude.