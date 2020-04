Bergeggi. Interdetti tutti gli accessi al litorale e alla passeggiata a mare. E’ la contromisura messa in campo dal Comune di Bergeggi per prevenire uscite “improvvide” in un periodo in cui siamo tutti tenuti al rispetto del Dpcm sul Coronavirus.

Ad annunciarlo è il sindaco Roberto Arboscello. Per impedire l’accesso alle aree tutti gli accessi sono stati chiusi con transenne, nastri e segnaletica ben visibile.

“Si ricorda che è vietato l’accesso e il transito a seguito di ordinanza sindacale – scrive il primo cittadino – La nostra Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine vigileranno e sanzioneranno in caso di mancato rispetto”.