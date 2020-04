Borgio Verezzi. Si è sviluppato poco dopo le 20 il principio di incendio che, questa sera, ha interessato una piccola area nei pressi del comune di Borgio Verezzi.

Alcuni cittadini, allarmati dal fumo, hanno subito allertato i Vigili del Fuoco. Una squadra dei pompieri, giunta tempestivamente sul posto, dopo un breve intervento è riuscita a spegnere le fiamme.

Foto 2 di 2



Il rogo sarebbe scaturito da alcune sterpaglie per cause ancora in via di accertamento. Al momento non risultano persone coinvolte nell’incidente.