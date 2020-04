Credo che le forze di polizia che presidieranno il nostro territorio durante le prossime vacanze pasquali faranno sicuramente tutto il possibile, ma che questo non sarà purtroppo sufficiente.

Propongo introdurre – dal 8 aprile al 8 maggio – per chi viola le ordinanze e l’autocertificazione , oltre alla multa già in essere, il fermo amministrativo immediato del veicolo e, contenstualmente , il ritiro della patente di chi è alla guida.

Sono a conoscenza di non poche famiglie lombarde e piemontesi che hanno deciso la “fuitina” in Liguria e la divisione fra nuclei familiari dell’eventuale sanzione amministrativa. E poi – lo sappiamo – fra avvisi, cartelle, ricorsi e quant’altro moltissimi non pagheranno un euro. Basti considerare il numero in aumento delle contravvenzioni non riscosse dalle amministrazioni comunali.

Non so se il governatore della Liguria abbia anche questo intervento, fra le sue competenze, ma credo che vada messo in atto e pubblicizzato ampiamente già da ora con su tutti i media.

Grazie per l’attenzione

Tiziano Franzi