Pallanuoto: al via le iscrizioni per il Camp 2020 della Rari Nantes Savona

Savona. Si aprono le iscrizioni per Camp 2020, lo stage di pallanuoto organizzato dalla Rari Nantes Savona.

Ovviamente lo svolgimento di questa edizione è subordinato alle decisioni governative riguardanti il Covid-19, ma la società savonese crede che tutto si sistemerà per tempo e vuole trovarsi pronta.

Per questo motivo, al momento, verranno accettate solo iscrizioni nominative via email senza versamento di acconto; non appena ci sarà maggiore chiarezza sulla situazione futura gli iscritti saranno prontamente informati su come procedere.

Per quanto riguarda gli aspetti principali dello stage, che come sempre si caratterizza per essere un camp principalmente di istruzione tecnico-tattica, da quest’anno sarà guidato dal direttore tecnico della Rari Nantes Savona, Alberto Angelini, il quale si avvarrà della coordinazione tecnica del capitano della squadra biancorossa, Valerio Rizzo.

Inoltre, da quest’anno, il camp si apre anche alle pallanuotiste proseguendo, quindi, sulla linea voluta dalla società biancorossa di aprire anche alle ragazze la pallanuoto a Savona.

Lo stage si volgerà come sempre nella piscina comunale olimpica Zanelli in corso Colombo 3 a Savona, un impianto considerato tra i più belli d’Italia e sarà suddiviso in due settimane.

Per la prima settimana, l’arrivo è previsto lunedì 6 luglio dalle ore 15,30 alle ore 17 presso la piscina comunale olimpica Zanelli in corso Colombo 3 a Savona. Il termine dello stage è previsto sabato 11 luglio alle ore 11,30, immediatamente dopo la maxi partita che lo chiuderà. Potranno partecipare alla prima settimana dello stage ragazzi e ragazze in età compresa tra i 9 ed i 13 anni di età.

Per quanto riguarda la seconda settimana, l’arrivo è previsto lunedì 13 luglio dalle ore 15,30 alle ore 17 presso la piscina comunale olimpica Zanelli in corso Colombo 3 a Savona. Il termine dello stage è previsto sabato 18 luglio alle ore 11,30, immediatamente dopo la maxi partita che lo chiuderà. Potranno partecipare alla seconda settimana dello stage ragazzi e ragazze in età compresa tra i 14 ed i 17 anni di età.

Le prenotazioni si apriranno lunedì 13 aprile e proseguiranno fino a lunedì 15 giugno o sino ad esaurimento dei posti disponibili.

La struttura alberghiera che ospita i partecipanti è l’Hotel Idea in via Stalingrado a Savona. L’Hotel Idea offre ambienti accoglienti e confortevoli, con un personale preparato a ricevere “l’invasione” di ragazzi e ragazze dello stage. Le stanze sono a due, tre o quattro letti, tutte con servizi interni. La cucina particolarmente curata è di tipo familiare ed offre un menù ricco e vario.

La segreteria organizzativa può essere contattata al numero 0198489778 (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle ore 17; martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17) o via email scrivendo a laura.sicco@rarinantes.sv.it.