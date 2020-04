Ospedale di Albenga: dal Rotary Club tablet per i pazienti in isolamento

Albenga. La solitudine e l’impossibilità di comunicare con i propri cari rappresentano uno dei molti problemi che devono affrontare i pazienti ricoverati in isolamento nell’ambito dell’emergenza Covid-19. Per questo motivo il Rotary Club Albenga, nell’ambito della sua collaborazione con l’ospedale Santa Maria di Misericordia, ha scelto di donare alla struttura sanitaria cinque tablet con connessione wi-fi, in modo che i pazienti possano mantenere un contatto con l’esterno.

“Si tratta di un piccolo gesto, nato da un suggerimento dei nostri soci medici impegnati presso l’ospedale di Albenga – spiega il presidente del Rotary Club Claudio Dodero – La solitudine vissuta dai pazienti in isolamento rappresenta infatti un problema psicologico che si aggiunge ai molti che è costretto ad affrontare chi lotta contro il Covid-19”.

I tablet donati saranno destinati alla medicina interna e ai reparti malattie infettive e rianimazione. La donazione dei tablet è l’ultima attività svolta dal Rotary Albenga a favore dell’ospedale, dopo i 500 camici, i saturimetri, le visiere protettive in policarbonato, i 1.000 calzari protettivi e gli altri presidi sanitari donati dal Club in accordo con il dottor Teresiano Defranceschi, primario di medicina interna del Santa Maria di Misericordia, il dottor Paolo Marin, primario della rianimazione, e il dottor Giovanni Riccio, primario del reparto malattie infettive.

“I device sono stati consegnati ai primari dalla dottoressa Anna Maria Rebuttato, presidente eletto del Rotary Albenga e dirigente medico presso l’ospedale di Albenga. Alla donazione dei tablet ha contribuito generosamente l’azienda BM Soluzioni Ufficio di Albenga”.