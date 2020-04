Officile Solimano di Savona, Raindogs Poetry Pills: poesie in streaming ai tempi del Coronavirus

Quarta puntata in arrivo per Raindogs Poetry Pills, la rubrica settimanale di poesia del canale streaming del Consorzio Associazivo Officine Solimano di Savona nato per continuare a diffondere cultura anche durante le misure di distanziamento sociale.

Gli ospiti di questa puntata saranno Francesco Deiana, Francesco Macciò, Andrea Melis, Vera Bonaccini, Claudio Dal Pozzo e Alessandra Munerol.

Francesco Deiana nasce nel 1981, è docente di Filosofia e di Storia, conduttore radiofonico, poeta e performer torinese.

Francesco Macciò è scrittore, saggista e vive a Genova. È direttore artistico del festival TorrigliaInArte e promotore della rassegna Incontri con gli scrittori presso il Liceo Sandro Pertini di Genova.

Andrea Melis (Cagliari, 1979), grafico, videomaker e scrittore, ha pubblicato articoli di cultura e racconti noir per riviste e quotidiani nazionali e stranieri. La sua prima opera in poesia, #Bisogni, una selezione di versi autoprodotta in mille copie grazie a una campagna di crowdfunding, è andata esaurita in poco più di un mese. Per Feltrinelli ha pubblicato nel 2018 “Piccole tracce di vita. Poesie urgenti”.

Vera Bonaccini (Milano, 1977) vive in Liguria. Scrive da sempre su tutto ciò che le capita a tiro: fogli, scontrini, muri, a volte anche sulle proprie mani. Tendenzialmente scrive perché non ama parlare con la gente.

Claudio Dal Pozzo nasce a Verona nel 1967. Fin dalla sua prima adolescenza si appassiona all’arte, intesa però più come arte della parola: inizia infatti scrivere poesie e, a partire dai diciott’anni, recita in svariate compagnie teatrali veronesi. Più recentemente, verso il finire del 2014, comincia a sperimentare un diverso linguaggio artistico inserendo su tela, ancora prima dei colori, materiali diversi.

Alessandra Munerol, Nata nel 1987 a Finale Ligure, nonostante il percorso di studi in Giurispurdenza, ha sempre accolto l’Arte nella sua vita. Il teatro è la sua grande passione. All’età di 6 anni partecipa al laboratorio teatrale tenuto da Pippo Del Bono presso la scuola elementare di Loano, grazie a questa esperienza comincia a scrivere poesie e i primi testi teatrali.

La quarta puntata sarà trasmessa domenica 12 aprile, alle 19:00, sul canale streaming delle Officine Solimano al link https://vimeo.com/user109625257.