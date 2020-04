Nuovo Ponte, varata l’ultima campata. Conte: “Da Genova luce di speranza per l’Italia”

Genova. Le sirene del porto hanno accompagnato quelle del cantiere del nuovo ponte mentre l’ultima campata arrivava in quota, completando quindi la sequenza dei vari delle parti della nuova infrastruttura.

Le operazioni si sono concluse ufficialmente alle ore 12, dopo essere iniziate ieri pomeriggio: da oggi, quindi la struttura collega i due versanti della Val Polcevera, come un “nastro d’acciaio”, come sottolineato dal sindaco e commissario Bucci.

Presenti alla cerimonia anche il premier Giuseppe Conte, il ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, oltre al presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’ad di Fincantieri Giuseppe Bono e l’amministratore delegato di Salini Impregilo Pietro Salini e i vertici del consorzio PerGenova.

“Genova insegna che il più grande atto d’amore per la nostra patria è nel ripartire insieme, prenderci per mano, farci forza uno con l’altro, e sapere che ognuno fa quello che deve fare – ha detto il primo ministro – Avremo coraggio, avremo determinazione, avremo una direzione da inseguire, non ci fermeremo ad additare i nemici, ma avremo affetti da proteggere da sostenere, questa comunità ha saputo riprendere il cammino. Oggi da Genova, città della Lanterna, si irradia una luce che da speranza a tutta l’Italia”.

Anche il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli, commenta così il varo dell’ultima campata: “Genova non si arrende, non si è mai arresa, neanche in questi due anni. Ed ecco, con il varo dell’ultima porzione di impalcato del nuovo ponte la nostra città diventa ufficialmente simbolo e cuore pulsante di una rinascita e una ripartenza che da locale si è fatta nazionale”.

“Subito dopo il terribile crollo del Ponte Morandi, davanti alle macerie, scrivevo che la nostra città era improvvisamente diventata la città di tutti gli italiani e che non avrei mai dimenticato le lacrime e gli abbracci della mia città ferita che reagisce e risorge” dice Battelli.

“La ferita non si rimarginerà mai, il dolore per la morte di 43 persone è ancor vivo e lo sarà per sempre, anche quando sarà finalmente fatta giustizia. L’innalzamento del nuovo ponte che fisicamente e simbolicamente unisce nuovamente la città, proprio in questo periodo di distanziamento sociale imposto dal virus, dimostra la forza, il coraggio e la determinazione di Genova e della sua gente. Un modello di riscatto per tutto il Paese che sta vivendo queste settimane di sospensione e che a breve dovrà trovare tutte le energie possibili per reagire, ‘risorgere’, ripartire. #Genovanelcuore, il cuore, oggi, è Genova”. Conclude Battelli.

Soddisfatto anche Antonio Ata, segretario generale Uilm Genova: “Con la messa in quota dell’ultima campata, il Ponte di Genova raggiunge i suoi 1060 metri finali. Si sbaglia chi parla di miracolo, questo risultato è stato possibile grazie alla convergenza tra governo, istituzioni e società industriali quali Fincantieri, Salini, Impregilo, ecc. che hanno gestito la costruzione del ponte in modo ottimale. Sappiamo che purtroppo non riporterà in vita le 43 vittime di quell’agosto, ma il Ponte di Genova è una risposta decisiva che le istituzioni hanno saputo dare alla città e al Paese. E’ un traguardo molto importante perché ha un significato simbolico forte: il Paese può uscire dalle difficoltà più forte di prima anche dall’emergenza virus, e il modello Genova può essere l’esempio da seguire”.

“L’amministratore delegato di Fincantieri dott. Bono, e quello di Cdp dott. Palermo, dissero a suo tempo che erano in grado di costruire un ponte da soli e presentarono un progetto che poi fu superato da quello di Piano, ma che già conteneva delle idee importanti. E’ la dimostrazione di come non ci si possa permettere di perdere campioni nazionali come Salini e Fincantieri, che hanno costruito quest’opera in una fase in cui tutto il Paese ha bisogno di rimettersi a posto. Fincantieri può dare il suo contributo se il governo compirà uno sforzo in questo senso. Il Paese ha dimostrato di poter completare un’opera come il Ponte di Genova in 20 mesi e non avendo nulla da invidiare ai modelli esteri. In questa situazione di grande emergenza, i lavoratori Fincantieri, assieme agli altri, hanno lavorato con abnegazione e sacrificio nonostante il problema del virus e a loro va il nostro plauso. I metalmeccanici hanno ancora una volta risposto alla chiamata e si sono fatti trovare pronti. Fincantieri ha ancora una volta dato dimostrazione di forza organizzativa, come altrettanto sta succedendo nei suoi cantieri che, grazie al lavoro svolto assieme ai sindacati, stanno gradualmente riaprendo in sicurezza” conclude Apa.