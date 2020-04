Nuovi servizi Asl, abilitazione a distanza e sportelli informativi per le donne in gravidanza

Provincia. Per venire incontro ai cittadini ed essere in qualche modo “più vicini” ASL 2 ha attivato una nuova serie di servizi per affrontare con minor disagio possibile il periodo di Emergenza Coronavirus. Tra questi il Servizio di supporto a distanza per soggetti affetti da disabilità temporanea o permanente e lo Sportello informativo per donne in gravidanza e neogenitori.

Per quanto concerne il servizio di riabilitazione, attività di supporto a distanza, precisano dall’Asl: “La struttura Recupero e Rieducazione Funzionale della Asl2 è da sempre vicina alle persone con disabilità.” spiega il direttore Dott. Lentino “Viste le restrizioni attualmente vigenti a causa del COVID 19, è stato avviato un progetto di supporto a distanza che prevede, in casi selezionati, attività di auto-trattamento, utilizzo di video dimostrativi e contatto video-telefonico con il personale della struttura”

“Sempre al fine di dare un servizio utile alla popolazione abbiamo ritenuto fosse importante mettere a disposizione alcuni programmi di attività motoria e respiratoria dedicati al paziente in convalescenza a domicilio per postumi di polmonite da COVID-19.”

Tale servizio viene effettuato accedendo al seguente link (https://www.rehab-univpm.it/public/#/covid) dove vengono spiegati in modo esaustivo e semplice le attività di supporto che la Clinica di Neuroriabilitazione dell’Azienda “Ospedali Riuniti di Ancona” e la Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, Università Politecnica delle Marche Ancona hanno realizzato.

Per quanto riguarda gli sportelli telefonici per donne in gravidanza e neogenitori, invece, anche la Struttura di Ostetricia e Ginecologia si è attivata per creare un punto di contatto con le donne in gravidanza, le mamme ed i neogenitori alle prese con i dubbi e le incertezze tipici di questi delicati momenti di vita

A cura del gruppo ostetriche dei due punti nascita di Savona e Pietra Ligure è stato organizzato uno sportello informativo attivo 24 ore su 24. I numeri telefonici da contattare sono lo 019 8404345 per le utenti dell’Ospedale S. Paolo e del territorio di Levante e lo 019 6235978 per quelle dell’Ospedale di Pietra Ligure e del territorio di Ponente; i riferimenti mail invece sono: m.tabo@asl2.liguria.it; c.brichetto@asl2.liguria.it.

All’interno dell’Ospedale è inoltre attivo per le puerpere un servizio telefonico di sostegno psicologico fornito dagli psicologi dei Consultori con una reperibilità dal lunedi al venerdi dalle 9 alle 15.

Inoltre, le donne che hanno bisogno di consulenze ostetriche possono rivolgersi telefonicamente al personale dei consultori di riferimento nei giorni e negli orari di seguito indicati:

Consultorio Varazze – Arecco Federica, Telefono: 019.8405022. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, lunedì e martedì anche dalle 14 alle 17.

Consultorio Savona – Ferone Carla, telefono: 019.8405259. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, lunedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17. Ferrara Stefania, Telefono: 019.8405469. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, martedì e mercoledì anche dalle 14 alle 17. Centro Giovani Savona – telefono: 019.8405951 lunedì e giovedì, dalle 14 alle 18.

Consultorio Albisola – Granese Ornella, telefono: 019.8405448. Martedì dalle 9.00 alle 14.00 e mercoledì dalle 9.00-17.00.

Consultorio Valleggia – telefono: 019.8405809, mercoledì e giovedì, dalle 8 alle 13.

Consultorio Albenga – Bertoloni Federica, telefono: 0182.546649/640. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, martedì anche dalle 14 alle 17. Consultorio Villanova d’Albenga – Gasperini Wilma, telefono: 0182.546689. Da lunedì a venerdì, dalle 8 alle 13, mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Consultorio Finale Ligure – Rossi Cristina, telefono: 019.68152214. Da lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.

Consultorio Val Bormida – Accusani Irene: Cairo Montenotte: 019.5009360, lunedì dalle 8 alle 16. Cengio: 019.5009039, mercoledì dalle 8 alle 12. Carcare: 019.5009501, martedì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13. Millesimo: 019.5009059, mercoledì dalle 13 alle 16.

Presso questi consultori gli operatori indicati possono attivare, qualora sia richiesto, un intervento telefonico di sostegno psicologico che verrà fornito dagli Psicologi operanti nelle diverse sedi.

“Con questi nuovi servizi attivati grazie all’iniziativa e alla disponibilità del personale cerchiamo di ridurre alcuni disagi legati all’Emergenza Coronavirus che impedisce ai nostri utenti di usufruire delle prestazioni nelle modalità tradizionali presso i reparti e gli ambulatori ospedalieri o presso le varie strutture territoriali.” commentano dalla Direzione Aziendale.

