Nuovi orari bus non aggiornati sui dispositivi luminosi, Tpl: “Stiamo verificando le segnalazioni, pronti ad intervenire”

Savona. Orari aggiornati sul sito internet ufficiale, ma non quelli sulle paline informative, ovvero i dispositivi elettronici che appaiono alle fermate dei bus. La segnalazione è arrivata oggi alla nostra redazione: nonostante il numero dei viaggiatori a seguito dell’emergenza coronavirus e delle misure restrittive sia crollato, i pochi utenti che necessitano dell’autobus per muoversi hanno notato questa criticità.

La problematica riguarda in particolare le persone anziane che per vario motivo o titolo devono spostarsi: abituati alle informative luminose per verificare gli orari dei bus e il loro transito sulle linee operative, oggi sono “costretti” a consultare il sito di Tpl Linea.

“Stiamo verificando la segnalazione per scongiurare ogni possibile disagio per l’utenza – spiega l’azienda di trasporto savonese – Sul sito web il nuovo orario è stato aggiornato, anche con le ultime modifiche, mentre probabilmente sulle paline informative c’è stato qualche problema tecnico”.

“E’ opportuno precisare, infatti – aggiungono da Tpl Linea – che il nuovo orario è comunque in continuo aggiornamento a seguito di particolari richieste arrivate da alcune categoria di utenza, non ultime gli infermieri, ad esempio, con l’azienda che ha voluto prontamente venire incontro alle loro esigenze per assicurare il miglior trasporto possibile in questo periodo di emergenza sanitaria”.

“Stiamo provvedendo a controllare e nel caso ad aggiornare gli orari dei dispositivi elettronici, con l’obiettivo di dare uniformità e correttezza tra il nuovo oraio del sito internet e quelli, appunto, delle paline informative alle fermate dei bus” conclude l’azienda di trasporto savonese.