“Non esiste solo il Coronavirus”: chirurghi e odontoiatri chiedono la riapertura delle attività ambulatoriali

Savona.“Non esiste solo il Coronavirus”. E l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Savona chiede la riapertura delle attività ambulatoriali.

“Esprimiamo preoccupazione per tutti i pazienti che in questo periodo di emergenza non hanno potuto avvalersi delle attività ambulatoriali erogate dalle ASL e dai privati, ricordiamo che, purtroppo, esistono moltissime altre patologie non correlate al Coronavirus, che necessitano di costanti controlli medici e terapie o aggiornamenti terapeutici”, hanno fatto sapere dall’Ordine.

“Riteniamo necessaria, pur nel rispetto delle normative precauzionali che devono e dovranno essere sempre osservate da tutti gli operatori sanitari e dai pazienti, una rapida riapertura delle attività ambulatoriali/DH/day Surgey in tutte le sedi pubbliche o private ove ciò sia possibile per la presenza di idonei percorsi e situazioni ambientali appropriate”.

“Non si può pensare che causa emergenza Covid le altre patologie e soprattutto gli altri pazienti non ricevano cure appropriate e tempestive”, hanno concluso.