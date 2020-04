Negozi di abbigliamento in riapertura il 18 maggio, rabbia e delusione di Federmoda: “Una morte annunciata”

Provincia. “Aver rinviato l’apertura avrà ripercussioni sull’intera filiera. Così ci costringono alla chiusura definitiva”. Ad affermarlo è Donata Gavazza, presidente di Federmoda-Confcommercio Savona, facendosi portavoce della rabbia e della delusione dei suoi colleghi, che (secondo quanto stabilito dal Dpcm emesso giusto ieri dal premier Giuseppe Conte) potranno riprendere la loro attività il prossimo 18 maggio.

Altre tre settimane di chiusura forzata, dunque, che lascia gli esercenti del settore dell’abbigliamento perplessi e amareggiati: “Capiamo che i contagi non siano bassi, ma se noi seguiamo i protocolli ed effettuiamo la sanificazione degli ambienti, facciamo entrare i clienti uno per volta e facciamo indossare loro mascherine e guanti. Andare nei supermercati è meglio? Qual è il problema? La prova dei capi?”.

Secondo i negozianti è fondamentale riaprire perché “ci sono famiglie che dipendono da questo” e ci sono “dipendenti ai quali ancora non è arrivata la cassa integrazione”. Senza contare le spese come “affitti, utenze, banche, fornitori. Farci aprire il 18 maggio vuole dire non fare riaprire il 40 per cento delle attività. Non continuiamo a cercare di prendere tempo, affrontiamo il problema e torniamo a lavorare. Seguendo le regole, ma torniamo a lavorare”.

Secondo la presidente di Federazione Moda-Confcommercio Savona, Donata Gavazza, questa sembra “la cronaca di una morte annunciata. Abbiamo bisogno di ripartire il prima possibile per far fronte alle necessità di cassa di un settore che vive sulla stagionalità. Questo ulteriore slittamento creerà un danno irreparabile: un prevedibile calo di consumi per il 2020 di oltre 15 miliardi di euro che porterà almeno 17mila punti vendita ad arrendersi, con una perdita di occupazione di oltre 35mila persone”.

“Le aziende del settore – prosegue Gavazza – hanno effettuato gli acquisti dei prodotti della stagione in corso circa 8 mesi fa e avrebbero dovuto essere messi in vendita a partire dal mese di marzo; ad oggi tutta la merce è ancora imballata in magazzino ed è destinata a rimanere in gran parte invenduta con il prolungamento dell’obbligo di chiusura. Nel frattempo i proprietari immobiliari e i fornitori esigeranno da parte nostra il rispetto delle obbligazioni assunte che non saremo, a causa della mancanza di liquidità, in condizione di onorare come in tempo di normalità. Si prefigura un pericolo per la tenuta della filiera e, da questo punto di vista, sollecitiamo Confindustria Moda ad un’assunzione di responsabilità per condividere con il retail il rischio derivante dalla perdita di un’intera stagione, attraverso il diritto di reso”.

“Non comprendiamo questa inaspettata e inspiegabile decisione di rinviare ulteriormente l’apertura di altre tre settimane dei negozi, visto che l’Inail ha classificato il nostro settore a basso rischio e che è già operativo il protocollo del 24 aprile per la riapertura in sicurezza. E neppure comprendiamo perché sia prevista una data uguale per tutte le regioni quando invece sono molto diversi i dati epidemiologici di diffusione. Serve ripartire il prima possibile – conclude Gavazza– non il 18 maggio. Delusi e preoccupati, chiediamo con forza al Governo di ritornare su questa decisione. Ora urgono liquidità vera attraverso contributi a fondo perduto, zero burocrazia e una moratoria fiscale e contributiva al 30 settembre”.

Per queste ragioni, Federmoda-Confcommercio ha inviato due lettere, una al presidente della Regione Giovanni Toti e l’altra al presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Di seguito la lettera di Federmoda al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

All’attenzione del Presidente della Regione Liguria 8 Aprile 2020 Dott. Giovanni Torti Buongiorno Governatore, mi permetto di scriverle questa lettera in modo molto semplice per metterla al corrente di cose che senz’altro una persona come lei sa già, ma vorrei semplicemente sottolineare in che triste situazione si trovi il commercio ligure ed in particolare il SETTORE MODA.

Purtroppo come la maggior parte delle imprese presenti sul territorio ligure e specialmente sul litorale il fatturato annuale è per l’ 80% prodotto nella stagione estiva.

Quest’anno purtroppo non sapendo se andremo a recuperare seppur in parte il lavoro perso nella stagione primaverile e avendo un incognita nella stagione estiva chiediamo di poter avere segnali di comprensione da parte della nostra regione ed anzi adoperare questo momento triste e difficile per ricordare a tutti noi operatori che nei momenti difficili bisogna investire e credere nel nostro territorio e renderlo ancora più appetibile per i turisti che speriamo di poter rivedere quando sarà passata questa tempesta.

Sono il presidente di Federazione Moda Italia Savona in questa situazione di estrema necessità ci sentiamo decisamente abbandonati e rischiamo che il 30% delle attività non possa riaprire. Chiediamo un aiuto VERO, con semplice e veloce accesso al credito con tassi agevolati

( 0,50-0,9) da €6.000 ad arrivare a € 100.000 della durata di 10 anni con 6 mesi ammortamento.

Credito d’imposta del 60% sulle locazioni commerciali per il perdurare della situazione d’emergenza anche se vengono pagate non in toto ma a vari step

Possibilità di riduzione IMU ai locatori che vorranno ridurre l’importo del canone di almeno il 30% per almeno 1 anno

Sospensione IMU per tutto l’anno in corso dei locali ove i proprietari siano li stessi titolari dell’azienda che svolge il lavoro nel suddetto locale.

Sospensione di tutte le tasse locali e utenze per l’anno in corso.

Impegno di importanti risorse ed del Fondo di Garanzia per la liquidità delle imprese che per noi sono importantissime avendo già ricevuto la merce estiva ed a breve anche quella delle collezioni invernali Sicchè iniezioni di liquidita’ a tasso zero fino a € 300.000,00 con un preammortamento di almeno 8 mesi e con la durata di 12 anni con pratiche veloci.

Sospensione annuale di imposte a tutte le imprese con rateizzazione in 24 mesi.

Moratoria dei mutui e prestiti fino a dicembre 2020

Riconoscimento giuridico dell’impatto della Pandemia come “CAUSA DI FORZA MAGGIORE” con la possibilità di annullamento o restrizione ordini stagione invernale prossima

Sospensione ISA – INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Rinvio della lotteria degli scontrini al 1 Gennaio 2021

Accelerazione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni e dei rimborsi dei crediti fiscali.

Emendamento sui titoli di credito per la sospensione e moratoria sugli avvisi bonari senza dover pesare sul rating bancario delle aziende.

Introduzione linee di credito per finanziamento scorte e pagamento fornitori con fondo di garanzia al 100%

Detrazione IRPEF a sostegno delle vacanze in Italia …e ancora: EUROBOND E WEB TAX, investimenti pubblici,per rilanciare, i consumi, semplificazione innovazione e formazione. … .

Una seppur minima indennità per la sospensione dell’attività di almeno € 1.000

Creare promozioni affinchè si possa aiutare la ripresa del turismo dalle regioni vicine ed essere allettanti nelle proposte. Cosa che si può avere andando incontro alle aziende ed incentivarle ad investire nella ripresa.

Riconoscere anche del dettaglio Moda tra i settori maggiormente in sofferenza . La Ringrazio per l’attenzione data e confido in Lei per avere buone nuove. Colgo l’occasione per porgerle i miei saluti oltre a ringraziarla per il lavoro svolto di comunicazione in una situazione d’emergenza come questa. Donata Gavazza

E di seguito la letera al presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte