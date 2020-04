Nasce IVG+: la membership che alle notizie aggiunge gli sconti e sostiene il no profit locale

Savona. Si chiama IVG+, e risponde a tre obiettivi fondamentali: “leggo locale, compro locale, sostengo locale”. E’ la nuova membership lanciata da Il Vostro Giornale, realizzata in collaborazione con Google, che vi permetterà di avere sconti in una serie di negozi aderenti e di sostenere il mondo del no profit savonese.

Dopo l’annuncio, a inizio aprile, dell’arrivo in redazione di quella che forse è la “penna” più famosa e prestigiosa della nostra provincia, ossia Sandro Chiaramonti (qui i suoi primi articoli), è giunto il momento di svelare la seconda grande novità del nostro 2020. Vi presentiamo dunque IVG+, la “membership” che, già a partire da 3 euro al mese, vi garantirà molti vantaggi.

Il meccanismo adottato è “Sostieni con Google”, e IVG è il primo giornale iperlocale al mondo scelto da Google per utilizzare questo sistema. Nasce dall’esperienza di “Abbonati con Google” (utilizzato nel mondo da colossi come New York Times, Washington Post, Financial Times, Le Figaro e, in Italia, il Corriere della Sera), ma ha una filosofia differente: non è un abbonamento (le notizie restano leggibili anche da chi non si iscrive) bensì un modo per contribuire a sostenere l’informazione e non solo. Gli obiettivi infatti sono tre.

LEGGO LOCALE: grazie al vostro sostegno potremo, ovviamente, fornire ogni giorno sempre più informazione locale in tempo reale. E continueremo a farlo gratis, perché crediamo che questa sia la strada giusta per fare il nostro lavoro e informare il più alto numero di cittadini. Ma fare informazione, e farlo bene, costa. Per questo ci siamo sempre sorretti sulla pubblicità: chiedendovi solo un po’ di pazienza, la stessa che avete per gli spot in tv o davanti ai video su YouTube. Ma se preferite, sostenendoci potrete rimuovere gli spazi pubblicitari.

COMPRO LOCALE: I negozi partner di IVG+ applicheranno sconti e promozioni ad hoc per i nostri sostenitori. Tra le categorie ci sono la ristorazione, l’intrattenimento, la sanità, l’arredamento e varie altre categorie merceologiche. Alcuni vantaggi sono davvero eccezionali: potenzialmente ognuno di essi, da solo, “vale” l’intera cifra della membership. I sostenitori, insomma, potranno risparmiare molto più di quanto investito per iscriversi: dipenderà anche dalle esigenze o abitudini di ognuno. Se sei un imprenditore e vuoi avere maggiori informazioni contattaci al numero 800/904614.

SOSTENGO LOCALE: Con il vostro aiuto sosterremo molti progetti solidali del nostro territorio per aiutare sempre di più la nostra comunità. Il 10% di ciò che verserete, infatti, sarà devoluto al mondo del no profit. Per il 2020, per ovvi motivi, abbiamo deciso che i fondi andranno a iniziative legate all’emergenza Covid-19. Dal 2021, invece, sarete proprio voi a indicarci le realtà locali da sostenere.

La membership partirà ufficialmente giovedì 23 aprile e si articolerà su 3 livelli:

1) SOSTENIAMOCI, 3€/mese per 12 mesi – garantirà sconti presso alcuni partner e una riduzione della pubblicità;

2) SOSTENIAMOCI+, 6€/mese per 12 mesi – permetterà di avere tutti gli sconti disponibili, di leggere IVG completamente senza pubblicità, di scegliere a chi devolvere il 10% e di ottenere inviti esclusivi a concerti, musei, spettacoli e altri eventi;

3) BRAND LOVER, 150€/anno: per chi “ci vuole veramente bene”, ai vantaggi dei livelli precedenti aggiungerà posti riservati agli eventi organizzati da IVG e una sorpresa in esclusiva. E la cifra devoluta in beneficenza salirà al 20%.

Dal 2006 crediamo che si possa fare informazione locale online di qualità. Ogni giorno sempre più cittadini, savonesi e non, visitano IVG.it per sapere cosa accade intorno a loro (a marzo sono stati circa 200 mila ogni giorno). E in questi anni siamo molto cresciuti: oggi, “dentro” IVG, lavorano oltre 15 persone. Ora però vogliamo crescere ancora, e per farlo abbiamo bisogno dell’aiuto dei nostri lettori. Perché mai come ora è fondamentale informare ed essere informati. “Sosteniamoci”, dunque: aiuterete noi, voi stessi, il tessuto commerciale della nostra provincia e il mondo del volontariato.